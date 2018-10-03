«Довел?»: Саша Гозиас могла потерять ребенка из-за скандалов с Костей

Сегодня, 06:30

Постоянные скандалы, измены и рукоприкладство Иванова могли довести Сашу Гозиас до выкидыша.

Стоит отметить, что жизнь вне проекта Дом-2 не изменила отношения ребят в лучшую сторону, как и во время съемок телестройки. Гозиас никогда не отличалась «монашеской» верностью, женской мудростью и порядочностью в отношениях. Костя Иванов не выдерживал провокаций Саши и «бросался» на неё.

Слишком частые и очень жесткие драки пугали даже участников Дома-2. «Крики, скандалы, разборки, дележка денег и измены — это про их пару», - комментировали участники Дома-2. Пара покинула проект и участники были уверены, что они станут более спокойными по отношению друг к другу, но они ошибались.

Недавно стало известно, что Саша потеряла ребенка. О беременности Гозиас сообщили уже в больнице, куда она попала с кровотечением. На тот момент Костя и Саша не были вместе и находились в ссоре. После случившегося Саша сообщила Косте и он решил ее пожалеть, но на долго его не хватило. Сам парень комментирует, что Саша любила «сходить налево», а Саша приходит в ярость от его откровений и уверяет обратное. Свои новые отношения никак не комментирует и предпочитает оставить все в тайне.

В какой-то момент отношений Костя Иванов даже пытался «сбежать» с экс-супруге и ребенку, но Саша не дала жизни парню. На фоне этих разногласий у экс-участников и происходят постоянные «нервотрепки» и не исключено, что Саша могла потерять ребенка из-за скандалов с Костей, просто «довел» девушку.