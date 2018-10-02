«Были на разогреве»: Ротару и Пугачева боготворили Карцева

Вчера, 17:32

Выступая на разогреве у Карцева, будущие звезды с трудом удерживали аудиторию, но были благодарны артисту за свое приглашение.

В начале 1970-х годов, когда Алла Пугачева и София Ротару еще не были столь популярными артистками и являлись молодыми талантами, Роман Карцев приглашал их на свои выступления. Однако, не смотреть их, а исполнять композиции перед его выходом. К сожалению, зачастую артисткам не удавалось задержать аудиторию в зале и многие из них уходили на перекур, чтобы дождаться любимых юмористов.

«Это было безумно сложно, но мы старались дотянуть до антракта», - рассказала журналистам Пугачева.

Впрочем, певицы были очень благодарны актеру за такую возможность выступить перед широкой публикой и попытаться привлечь к себе внимание, что в конечном итоге им и удалось.

Девушки буквально боготворили Карцева и он частично помогал им в продвижении на эстраде Советского союза за счет собственных выступлений. Ведь если бы юмористы Михаил Жванецкий и Роман Карцев выступали в первом отделении, то на выступление артисток никто бы не остался и они пели песни для полупустого концертного зала. Впрочем, их путь к славе был полон сюрпризов, а зачастую неприятных, но Ротару и Пугачева смогли с ними справиться и теперь их знает каждый гражданин в странах бывшего Советского союза.