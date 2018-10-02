«Шнур-гей?»: В сети назвали причину развода Шнурова и Матильды

Вчера, 19:30

Не совсем традиционная сексуальная ориентация певца, появившаяся после долгого употребления «горячительного» довела до развода Матильду и Шнура, считают в соцсети.

Недавней сенсацией для поклонников пары солиста группы «Ленинград» и его жены Матильды Шнуровой — стал развод, состоявшийся в августе этого года. Звездная чета отказалась комментировать причину расставания и решила оставить тайну для своих поклонников. Весьма опрометчивым оказался этот шаг, поскольку пользователи Instagram сразу начали бурно обсуждать причину развода и пришли к неоднозначным выводам.

Пользователи сети пишут: «Шнур-гей, вот и весь ответ», «а его розовые обтягивающие шорты, очень неоднозначно», «сколько он выпивал и отсутствовал дома — можно точно сказать, что теперь он по-мальчикам», «как не посмотришь после концерта постоянно пьяный в компании мужчин, еще и фотки выкладывает», «вот Матильда и сбежала, не выдержала такой подставы судьбы», «раньше нормальный мужик был, а сейчас новая смена Филиппу Педросовичу», «брак был прикрытием, у них даже бизнес раздельно и после развода им нечего делить», «как то слишком мирно они разошлись, подозрительно и по-гейски».

Главным козырем стало заявление Матильды, что это расставание теперь точно было раз и навсегда, и она больше к нему не вернется. Насколько известно, Шнур всегда был известным «ловеласом» и Матильда ему всегда все прощала и возвращалась. Что именно могло подвести к «точке не возврата», остается только догадываться. Может действительно разводу предшествовала не совсем традиционная сексуальная ориентация Шнура, в следствии «запоев» певца.