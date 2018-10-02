Тодоренко может найти для «подружки» Бузовой жениха-наркомана – соцсети

Вчера, 16:57

Близкая дружественная связь беременной Регины Тодоренко и певицы Ольги Бузовой вскрылась совсем недавно. Но поклонники экс-супруги Дмитрия Тарасова уверены, что добром это не закончится.

Гостьей программы «Пятница с Региной» стала скандально известная певица и телеведущая Ольга Бузова. Именно ее Тодоренко засветила в своих Stories в Instagram, откуда стало понятно, что девушки достаточно хорошо общаются. На видео Регина с гордостью отметила, что Бузова является поклонником группы Smash!!, солистом которой был Влад Топалов, нынешний возлюбленный телеведущей.

О самом Топалове, как о певце, известно немного, но о его пристрастиях к запрещенным препаратам не знают разве что в самых удаленных уголках России. Тодоренко, по всей видимости, не смутило «наркотическое» прошлое любимого мужчину, раз она решилась иметь от него ребенка. Но, как пишут некоторые подписчики Регины, что лучше иметь такого мужчину, нежели быть одной, как Бузова.

Если Тодоренко начала налаживать отношения с Ольгой в творческом плане, то юзеры не исключают, что в дальнейшем можно будет ожидать более весомых вкладов в жизнь, нежели обычная реклама нового клипа Бузовой «Принимай меня». К слову, последний у телеведущей появился на странице неспроста – Регина не берется «пиарить» всех коллег, а только тех, с кем у нее близкие отношения.

Соцсети теперь не умолкают: если умная и красивая Тодоренко выбрала себе экс-зависимого в будущие мужья, то чего тогда ожидать от Бузовой? По мнению пользователей, Тодоренко может найти для «подружки» Ольги жениха-наркомана, поскольку ей в свое время тоже нравился Топалов.

Поклонники Ольги Бузовой надеются, что она не повторит путь своей звездной коллеги и новоиспеченной подруги, поскольку «бывших наркоманов не бывает», и она будет вновь страдать – только на этот раз изменами все может не органичиться. А Регине все же рекомендуют верные фанаты бросить Топалова и воспитывать ребенка одной, поскольку певец никогда не относился с уважением к женскому полу.

Безусловно, есть и те юзеры, которые не видят в дружбе Тодоренко и Бузовой ничего плохого. Более того, они уверены, что Ольга может раскрутить талант Регины и помочь ей пробраться по карьерной лестнице, а та взамен научит Бузову красиво и правильно петь.