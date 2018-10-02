«Сынок, не надо бухать!»: Запой Панина и Головина угрожает съёмкам фильма

Вчера, 16:04

После пьяной видеоиздёвки в адрес подписчиков, сладкая парочка – Панин и Головин продолжают кутить в Саратове.

Появление звезды сериала «Кадетство» на съёмках фильма «Я вернулся» может поставить крест на режиссёрских амбициях Алексея Панина. Судя по относительной тишине на странице в соцсети скандального артиста, до приезда Головина кинопроцесс протекал благополучно. Сейчас всё изменилось. Всласть покутив в ресторане, на следующий день Панин заехал за не проспавшимся Александром и повёз его на съёмочную площадку. Голоса актёров в кадре видеоролика не оставляли сомнений, что они не до конца протрезвели. Мало того, в этом состоянии Панин сам управлял автомобилем. Полгода назад его лишали водительских прав, но по причине неуплаты алиментов.

Если бы сейчас Алексей попался в руки ГИБДД, то никакая известность не уберегла бы его от крупного штрафа и лишения прав. При этом Головин на пассажирском месте рассказывал коллеге, что мама накануне отъезда предупреждала его: «Сынок, не бухай!». По-видимому, родительница знала, куда и к кому едет её сын. Пользователи Сети, интересующиеся кинопроцессом, считают, что актёрский запой угрожает съемкам. Появление Панина в Саратове вызвало ажиотаж среди горожан, актёра можно видеть в разных частях города, где снимется фильм. Теперь его всё чаще видят в компании с нетрезвым Головиным. Ко всему прочему, актёров небезосновательно обвинили в гомосексуализме из-за чересчур нежного отношения друг к другу. Впрочем, почитатели думают, что это только пойдёт на пользу и подогреет интерес к картине.