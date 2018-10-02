Смерть Карцева должна «образумить» Петросяна вернуться к Степаненко - соцсети

Вчера, 16:05

Постоянные измены, скандальный развод и «дележка» многомиллионного имущества должны «остепенить» юмориста и заставить дать шанс отношениям со Степаненко, ведь жизнь может оборваться в любую минуту, призывают в сети Петросяна.

Сегодня, 2 октября скоропостижно ушел из жизни великий артист Роман Карцев. Смерть любимого зрителями Швондера из «Собачьего сердца» никого не смогла оставить равнодушным. Артист скончался на 80-м году жизни от остановки сердца, внезапно и бесповоротно. На своей странице в Instagram Евгений Ваганович выразил свои глубочайшие соболезнования близким и родным Романа Аншелевича.

Пользователи соцсети присоединились к соболезнованиям и сравнили сложившую ситуацию с разводом Евгения Петросяна: «Жизнь так молниеносна и быстротечна, может оборваться в любую минуту...Евгений Ваганович возвращайтесь к Елене Григорьевне, не стоит оно того», «Смерть близкого друга должна заставить вас задуматься и попытаться наладить отношения со Степаненко», «Человек когда видит смерть — переоценивает жизнь и начинает мыслить по-другому», «смерть Карцева может Вас «образумить» и вернуться к Степаненко».

Стоит заметить, что пользователи отметили уже далеко не молодой возраст Петросяна, проблемы со здоровьем и длительную «нервотрепку» по поводу раздела совместно нажитого имущества звездной четы Петросяна-Степаненко — может спровоцировать «нежелательные последствия». Только в конце жизни люди начинают понимать всю важность отношений и переоценивать все упущения по жизни.