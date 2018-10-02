«Дочь проститутки»: Лена Миро переживает за психику ребенка Даны Борисовой - сеть

Вчера, 15:33

Скандальна блогер в сети LiveJournal Лена Миро сообщила, что психика дочери Даны Борисовой может пострадать из-за откровений её матери, которая спала с мужчинами за деньги.

Лена Миро переживает за психику ребенка Даны Борисовой после того, как телеблондинка публично призналась, что имела связь с состоятельными мужчинами, когда нуждалась в финансовой поддержке. «Зато не грабила и не убивала», - добавила известная телеведущая. Теперь в соцсети юной Полины проходят сообщения от мужчин, которые предлагают деньги за ночь с её мамой.

«И всё это естественно слышит дочь. Слышат её одноклассники. Слышат друзья, соседи и все окружающие. А ведь дочь проститутки - это не только страшное оскорбление, но и клеймо на всю жизнь для девочки», - написала Лена Миро. Поклонники поддержали блогера и заявили, что Полине лучше жить с отцом.