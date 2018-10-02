«Шальная императрица»: Пугачева ненавидит Аллегрову из-за измены Киркорова – соцсети

Вчера, 18:00

О взаимной неприязни Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой известно давно, но никто не мог понять ее первопричину, кроме творческого соперничества. После творческого вечера Императрицы, фанаты стали догадываться, что на самом деле причиной размолвки мог стать бывший муж Примадонны.

Филипп Киркоров неоднократно признавался в симпатии к «заклятому врагу» Пугачевой – Ирине Аллегровой, исполнившей наипопулярнейший хит былых времен «Шальная императрица», который отлично охарактеризовал ее вольный нрав. Если же несколько десятилетий назад Примадонна и Аллегрова соревновались за «место под солнцем» на российской сцене, то потом, по мнению пользователей Сети, эти артистки стали злейшими соперницами – и все потому, что между ними метался молодой красавец Филипп Киркоров.

Аллегрова сама на всю страну не так давно спросила Киркорова, почему тот на ней не женился. Филипп Бедросович с грустью ответил, что у певицы была достаточно разгульная молодость, и в толпу ее ухажеров он точно бы не вклинился со своим предложением руки и сердца. Хотя, именно Ирина в свое время «пригрела» в своей гримерке молодого исполнителя, который буквально с открытым ртом смотрел на свой объект обожания.

На первый взгляд может показаться, что между Аллегровой и Киркоровым ничего не было – певец приложил множество усилий, чтобы добиться взаимности Примадонны. Но внимательные поклонники в соцсети предположили, что роман у поп-короля и Императрицы был, как в начале его творческой карьеры, так и во время брака с Аллой Борисовной.

Соцсети предполагают, что Пугачева ненавидит Аллегрову из-за измены Киркорова, поскольку им соревноваться и уж тем более, ненавидеть друг друга из-за зависти было нецелесообразно: Примадонна пела «попсу», а репертуар Императрицы больше походил на классический шансон. Именно поэтому данная версия даже не имеет права на существование, поскольку они обладали совсем разными слушательскими аудиториями.

Зная «бурное» прошлое в личной жизни певицы Аллегровой – 4 брака и множество любовников, несложно поверить в то, что роман с Киркоровым у нее все же случился. Правда, у Примадонны и у самой «рыльце в пушку» - она также уводила других мужчин из семей, и на счету у нее еще больше браков – целых пять. Обе исполнительницы отличались ветренностью и непостоянством, и, судя по всему, очень нравились Киркорову.

В молодые годы Аллегрова была намного привлекательнее Пугачевой – об этом говорят все светские критики. Алла Борисовна это понимала, поэтому старалась «убрать» с телеэкранов своих конкуренток, когда в эфирах звучали практически только ее песни. И если догадка пользователей о том, что Киркоров все же изменил Пугачевой с Аллегровой правда, то это объясняет исчезновение Императрицы на некоторое время из экранов.

Хейтеры в Сети считают, что Пугачева должна была в свое время уступить Киркорова Аллегровой, и сейчас все были бы счастливы – Примадонна встретила бы Галкина, а поп-король не воспитывал бы в одиночестве детей, рожденных от суррогатной матери.