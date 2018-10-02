Разбитое сердце и ложь Шепелеву о «тайном муже» могли спровоцировать рак у Фриске – врач

Вчера, 19:10

Жанна впала в депрессию после расставания с танцором Петром Никитиным, а незапланированная беременность от нелюбимого человека могла стать непоправим ударом для ее нервной системы, считает психолог.

К третьей годовщине смерти секс-символа российского шоу-бизнеса телеканал НТВ подготовил сенсационный ролик, рассекретив на всю страну имя «тайного мужа» убитой раком Жанны Фриске. Им оказался молодой танцор Петр Никитин, состоявший в любовных отношениях с певицей на протяжении 5 лет. Со слов скандалиста, он безумно любил поп-диву, отвечавшую тайному избраннику абсолютной взаимностью.

Пара постепенно планировала узаконить свои отношения, а Жанна бесконечно повторяла Петру, что хочет от него ребенка. Однако работа возлюбленной сыграла с Никитиным злую шутку. Ревнуя Фриске ко всем подряд мужчинам, танцор разрушил их отношения, не получив времени на второй шанс.

Не успел Петр выпросить у Жанны прощения, как на всю страну прогремела новость о беременности секс-символа от Дмитрия Шепелева. Если верить Никитину, роман с телеведущим был медийным, а рождение ребенка совершенно не входило в планы певицы.

Признание танцора рассекречивает тайну смертельной болезни Фриске, считает врач. Как известно, рак зарождается и прогрессирует при серьезнейших стрессах организма. Очень часто жертвами злокачественных опухолей становятся погрязшие в депрессии люди, нервная система которых пребывает под постоянной нагрузкой.

Расставание с Никитиным грозилось не пройти бесследно для Жанны, поэтому разбитое сердце и ложь Шепелеву о «тайном муже» могли спровоцировать у нее онкологию, считает специалист. Тысячи людей без ощутимого вреда для здоровья переживают разрывы длительных отношений, однако в ситуации Фриске имела место беременность от нелюбимого человека, поэтому мало кто может представить, что творилось на душе у певицы.

После рождения ребенка Жанна забыла обо всех проблемах, однако необратимый процесс в головном мозге был уже запущен. Как это не парадоксально прозвучит, но маленький Платон совершенно неосознанно как укоротил, так и продлил жить звездной маме, заключил врач.