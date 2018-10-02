Беременная Ксения Собчак ждет рождение девочки – фанаты

Вчера, 14:55

Пользователи Сети утверждают, что в семье Ксении Собчак появиться долгожданная девочка.

Всего год назад Ксения Собчак родила своего первенца – сына Платона. Теперь 36-летняя телеведущая сообщила, что снова ждет малыша. И хотя родит Ксения ещё не скоро поклонникам уже интересно узнать пол ребенка. Пользователи Сети устроили в Интернете опрос и пришли к выводу, что Ксения Собчак ждет рождение именно девочки.

Фанаты посчитали, что не зря знаменитость стала выглядеть более женственно и начала активно носить утонченные платья. Сама Собчак предпочитает о своей беременности информацию не разглашать. Напомним, что недавно супруг знаменитости Максим Виторган предложил жене снова выйти за него замуж.