«Расплата за жадность»: Проклятие Фриске настигает ее младшую сестру – экстрасенсы

Вчера, 18:50

Наталья Фриске совместно с родителями была замешана в денежном скандале, который разгорелся из-за 22 млн рублей, собранных телезрителями на операцию ее сестре-певице. Ясновидящие утверждают, что Жанна с того света начала мстить родственнице, которая захотела нажиться на ее смерти.

О смерти Жанны Фриске не говорил разве что самый ленивый. Для некоторых «умов» эта новость была даже поводом для шуток, но общество быстро остановило этот балаган. Чего не скажешь о родственниках Жанны, которые по истечению трех лет никак не могут объяснить, куда они дели средства, выделенные «Русфондом». По мнению экстрасенсов, Фриске с того света злится на своих близких, что смешали ее имя с грязью ради финансовой выгоды, но больше всего у нее гнев вызывает поведение ее родной сестры – Натальи Фриске.

Казалось бы, место Жанны Наталья не смогла занять, но активно пыталась – ясновидцы уверены, что это происходило даже за те «пропавшие» средства. Влиться в шоу-бизнес младшая Фриске могла: похожий голос, внешность – чего же не хватило? Как пишут пользователи Сети, у Жанны не было сильного голоса или безупречной внешности – она брала зрителя своей безумной энергетикой и харизмой, чего у Натальи, к сожалению, нет.

Продолжение... Анфисе Чеховой может грозить опасность из-за вопроса Шепелеву о Фриске Ненависть и противостояние может разразиться между Дмитрием и Анфисой, если экс-муж Жанны Фриске припомнит пышногрудой звезде конфликт 5-летней давности. Экстрасенсы уверены, что младшая Фриске начала прибегать к пластическим операциям, чтобы во всем скопировать свою умершую сестру – но это очень злит Жанну на том свете, поскольку она никогда не признавала «клонов». Ясновидцы утверждают, что даже не смена внешности сестры разочаровала Жанну, а ее желание нажиться на образе певицы, вместо почтения ее памяти.

Безусловно, эти изменения, которые стали видны всем поклонникам Фриске в Сети, безобидны, но экстрасенсы так не считают. Жанна, утаив обиду за растраченные средства и попытки нажиться на ее имени после смерти певицы, делает с того света все возможное, чтобы разрушить жизнь Натальи, которую при жизни очень любила.

Только после смерти, по словам ясновидцев, поняла, что на самом деле представляет из себя ее семья. Все, что происходит с Натальей сейчас – это расплата за ее жадность и жадность ее семьи. Проклятие Фриске настигает ее младшую сестру в плане карьеры, а затем затронет и ее личную жизнь. Наталья не имеет серьезной работы – она занимается всего лишь окрашиванием ресниц и бровей.

Что же касается личной жизни младшей Фриске, то Наталье даже обычные пользователи Сети сулят развод из-за того, что она выглядит намного старше своего супруга, хоть они и ровесники. 32-летняя женщина, по всей видимости, не испытывает чувства вины за поведение своей семьи, поэтому кары свыше ей точно не избежать.

На недавнем концерте в честь памяти Жанны Фриске, Наталья выступала с экс-возлюбленным Татьяной Булановой, потенциальным «женихом» Софии Ротару – Сашей Поповым, который также не прочь пропиариться за счет умершей. Экстрасенсы уверены, что Жанна не даст никому посмертно больше наживаться на своем имени, и пустит творческую карьеру «хитрых» под откос.