Новый роман Джастина Теру довел до истерики Дженнифер Энистон

Сегодня, 13:35

Дженнифер Энистон испытала шок и стресс, когда узнала, что её экс-супруг Джастина Теру завел роман с молодой моделью.

На днях в Париже 47-летнего актера Джастина Теру папарацци застали в компании 28-летней американской актрисы и модели Лоры Харриер. Пара выглядела очень счастливой и не скрывала своих чувств, когда прогуливалась по улицам французской столицы. Данные снимки увидели и бывшая жена Джастина Теру актриса Дженнифер Энистон, с которой мужчина в законном браке прожил всего два года.

Как сообщают источники, звезда сериала «Друзья» была в истерике, когда узнала, на кого её променял экс-супруг. Больше всего женщину довело то, что Теру выбрал себе молодую модель, которая по всем параметрам превосходит Дженнифер, по мнению самой актрисы. Стоит отметить, что Энистон уже на протяжении года не имеет отношений с мужчинами.