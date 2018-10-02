Галкин «платит» за молчание Пугачевой о гействе жизненными силами – экстрасенсы

Вчера, 15:00

Примадонна, имеющая тесную связь с черной магией, вытащила Галкина из порочной сексуальной жизни с мужчинами нетрадиционной ориентации, попросив взамен «подпитывать» ее своей молодостью, считают ясновидящие.

Еще в начале 2000-х Максим Галкин давал интервью, в котором признавался, что девушки буквально штабелями ложились ему под ноги из-за чрезмерной любви, а также были готовы отдать полжизни за ночь с ним. Также он рассказывал СМИ о том, что у него до встречи с Аллой Борисовной, не было определенности в отношениях, намекая на беспорядочные связи. Но действительно ли Галкин полюбил Пугачеву, как мужчина женщину?

На этот волнующий общество многолетний вопрос дали ответ экстрасенсы, которые уверяют, что между парой нет настоящей любви, есть только платоническая – как между родственниками. Более того, их союз, как считают ясновидящие, построен на магических ритуалах, и виной всему – жажда денег.

Пугачеву неоднократно обвиняли в использовании приворотов и магических приемов для завоевания мужчин и удержания славы с деньгами. Об этом первой заявила бывшая супруга Кузьмина, у которой Примадонна каким-то образом увела мужа. Экстрасенсы не видят искренней любви Пугачевой к своим экс-спутникам, как и к Галкину – она питается энергией молодых мужчин для того, чтобы прожить как можно дольше и сохранить свою красоту.

Когда возрастные изменения начали давать о себе, она ушла от «опустошившегося» энергетически Киркорова, и, по словам ясновидцев, предложила пойти на соответствующую сделку молодому Максиму Галкину, который мог сгубить свою карьеру, разоблачив свою нетрадиционную ориентацию.

Экстрасенсы видят, что Галкин «платит» за молчание Пугачевой о гействе жизненными силами, а та, в свою очередь, с каждым днем молодеет и худеет. Еще до встречи с нынешним мужем звезда пыталась привести себя в порядок, но именно брак с Галкиным расставил все на свои места. У пары был и есть общий интерес – деньги. Если Примадонна будет покрыта морщинами и ее охватят болезни, то о ней больше никто не будет вспоминать, как о Моисееве.

Максим пошел на опасную сделку – считают ясновидцы. Он уже значительно постарел, его лицо покрывают морщины, а волосы скоро придется подкрашивать из-за значительного ухудшения их состояния. Экстрасенсы уверены, что Галкину необходимо срочно разрывать этот союз, поскольку Пугачева, пользуясь ситуацией, может высосать все его жизненные силы и здоровья – Алла Борисовна всегда была так называемым «энергетическим вампиром».

Поклонники, несмотря на прогнозы экстрасенсов, желают как Максиму, так и Алле долгих лет жизни. По мнению фанатов пары, они должны поставить на ноги общих детей Лизу и Гарри, хоть преклонный возраст Примадонны может и не позволить этого сделать в полной мере.