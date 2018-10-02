«Страсть угасла»: Галкин «присматривает молодую худышку» на замену Пугачевой — соцсети

Вчера, 23:40

Серьезные проблемы со здоровьем, возраст - в любой момент Примадонна может слечь и это пугает Галкина и провоцирует на измены, считают в соцсети.

Любовь звездной пары подходит к логическому завершению, чувства остыли и взамен приходит холодный разум, сказывается разница в возрасте и здоровье Примадонны, уверенны поклонники звездной пары.

Максим уже давно «присматривает молодую худышку» на замену Пугачевой, ведь «страсть давно угасла»,говорят пользователи сети. Галкин уже не смотрит на Аллу с прежним восхищением, они спят в разных комнатах. Все что их объединяет это маленькие дети, которым нужно дать достойное воспитание и подарить тепло и ласку папы и мамы. Некогда самая обсуждаемая пара может развестись, все держится на уважении друг к другу.

Одним не мало важным фактором является боязнь всеобщего порицания Максима Галкина при расставании, поскольку он больше положительный герой, чем отрицательный. Не исключено, что это может отразиться на его дальнейшей карьере, ведь Примадонна в свое время очень помогла молодому парню с «раскруткой». Измена Галкина станет «приговором» для больного сердца Аллы Борисовны и он это понимает и всячески старается «работать под прикрытием», пишут в Instagram.

В любой момент Алла может слечь и это пугает и отталкивает молодого мужчину, ему хочется «глоток свежего воздуха» в закрытом помещении. Все эти факторы «так и подмывают» совершить необдуманный поступок Максиму Галкину.