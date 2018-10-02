Поклонники требуют, чтобы Ольга вернула на шоу «Замуж за Бузову» Валентина Коробкова

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Зрители шоу «Замуж за Бузову» верят в честность и искренность Валентина Коробкова, а потому и просят Ольгу Бузову вернуть на шоу мужчину, который испытывает к артистке настоящие чувства.

Поклонники не могут смириться с тем, что романтическое шоу «Замуж за Бузову» покинул самый достойный участник, а именно Валентин Коробков. Напомним, что мужчина устроил драку на проекте из-за чего ему пришлось уйти. Сама Ольга в интервью заявила, что не хотела, чтобы Валентин покидал телешоу. Фанаты требуют, чтобы продюсеры пересмотрели правила проекта и вернули Валентина обратно бороться за сердце Ольги.

По мнению поклонников Бузовой, именно Коробкой ей подходит больше других мужчин. Напомним, что ранее фаворитом поклонников шоу был Денис Лебедев. Однако сейчас его с большим отрывом перегнал Валентин.