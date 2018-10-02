«Дон Жуан»: За ночь с Галкиным девушки готовы были отдать полжизни

Вчера, 18:29

Юморист Максим Галкин в своих редких интервью рассказал о своей бурной молодости, и о том, что до встречи с Аллой в его жизни не было сексуального постоянства.

Харизматичный красавец Максим Галкин буквально сразу понравился зрительницам, которые с нетерпением ждали его концертов во всех уголках России. Его воспринимали как секс-символа в начале 2000-х, и понятно, почему талантливый юморист приглянулся Алле Пугачевой. Как рассказывает супруг Примадонны, за ночь с Галкиным девушки готовы были отдать полжизни, и даже больше. Но он отвечал им только так: «Где я возьму столько ночей?».

Возможно, пылкого красавчика остепенила именно Пугачева, которая устранила молодых и привлекательных конкуренток. Но это только в том случае, если ему не были интересны мужчины – стоит отметить, что о своей ориентации Максим Галкин практически никогда не говорит, не опровергает слухов о том, что он «гей», а «старуха-Алла» нужна только для конспирации. Если Примадонне действительно было интересно иметь отношения с привлекательным мужчиной, который моложе ее на несколько десятков лет, то поверить в искренние чувства Галкина достаточно сложно.

Максим в свое время был ведущим «Кто хочет стать миллионером?», и благодаря этой программе юмориста полюбили как медийное лицо – он стал узнаваем, и от внимания поклонников стало избавляться в разы сложнее. Именно тогда он пересел с общественного транспорта за руль собственного автомобиля. И если бы не нахлынувшая слава, то неизвестно, заметила бы его Алла Борисовна.

Роман Пугачевой и Галкина случился внезапно, и стал настоящим «ножом в спину» страдающему по Примадонне Филиппу Киркорову, благодаря которому и состоялась роковая встреча. Молодой «Дон Жуан» лихо окрутил своими чарами стареющую звезду российского шоубизнеса – многие светские обозреватели действительно считают, что комику это понадобилось для скрытия своей «гейской» натуры, поскольку мужчины-не натуралы никоим образом в России не привлекают зрительниц, соответственно, разоблачение Галкина могло стать концом его карьеры.

Если у Галкина в свое время был огромный выбор молодых девушек, вел «непостоянную» сексуальную жизнь и ранее не был замечен с женщинами пожилого возраста, то это может наталкивать на мысль о том, что «настоящим мачо», как его в свое время окрестили СМИ, он был для любовников мужского пола, а Пугачева в данном случае выступает как залог шикарной и успешной жизни.

Несмотря на то, что пара больше 16 лет вместе и имеет двоих детей, рожденных от суррогатной матери, разговоры о фиктивности их брака не умолкают до сих пор. Пожилая Пугачева не могла привлечь Галкина ни своей увядшей красотой, ни отсутствием фигуры – единственным «красивым» и привлекательным элементом Примадонны являлось сказочное богатство, ради которого Максим мог переступить через свои жизненные принципы и даже сексуальную ориентацию.