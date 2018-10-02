«Не по той дорожке с Паниным пошёл»: Звезду сериала «Кадетство» обвинили в гомосексуализме

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Любимчик многих поклонников сериала «Кадетство» попал не в ту команду во время съёмки киноленты «Я вернулся» Алексея Панина. Теперь его подозревают в гомосексуализме.

Причин для этого множество. Во-первых, Александр Головин с 2007 года никак не может подтвердить свою привязанность к представительницам женского пола. Он не раз появлялся с девушками, но создать семью так и не удалось. Сейчас он на радостях согласился сняться в фильме Алексея Панина «Я вернулся». Накануне актёров уже заметили в обнимку в баре. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день Панин и Головин в обнимку веселились на съёмочной площадке, причём поведение звезды сериала «Кадетство» не выглядело адекватным. «Не по той дорожке с Паниным пошёл, кадет», - стали массово писать в соцсетях.

Поклонники Панина стали предполагать, что даже вражда с обвинённым в гомосексуализме Максимом Галкиным могла перерастать в любовь, а после отказа Панин переключился на Головина. Из-за их связи и регулярного пьянства, фанаты приходят в ужас. Сам же 29-летний актёр, известный также по роли в киноленте «Сволочи», никак не стал комментировать обвинения. Он продолжает выпивать с Паниным, веселиться и сниматься в его фильме. Некоторые предположили, что для достижения своей цели скандально известный Панин будет способен даже стать гомосексуалом, а ведь снять кино – это его мечта, и для этого нужны хорошие актёры, которым и является Головин.