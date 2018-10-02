Обоюдное влечение Галкина и Панина скрывалось за показной враждой – сексолог

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Разгоревшийся осенью прошлого года длительный скандал между Алексеем Паниным и Максимом Галкиным имел яркую сексуальную направленность, которую специалисты в области психологии и медицины восприняли однозначно.

По мнению сексолога, высказанное ими в социальной сети, обоюдное влечение Галкина и Панина скрывалось за показной враждой. Когда актер, якобы обидевшись на намек комика по поводу сексуального влечения к собакам, затронул тему половой ориентации оппонента, он это сделал для завуалированного выражения своего чувства.

Сексолог уверен, что ключевым моментом стала фраза Панина о том, что Галкин вынужден жить со старой богатой женщиной из-за своей гомосексуальности. В этом контексте специалист легко распознает обиду Алексея на то, что объект его страсти не обращает на него внимания, как на потенциального партнера. Среди людей, предпочитающих однополую любовь, но не афиширующих демонстративно свою ориентацию, мнимые ссоры и скандалы обозначают призывы по принципу – «я свой». Панин личность психопатического склада, поэтому нереализованные желания выливаются в неконтролируемую агрессию.

Как заявил сексолог, достаточно вспомнить эпизод с дробовиком, которым Панин угрожает в видеоролике воображаемому Галкину. Еще Зигмунд Фрейд в свое время детально описал, как оружие в руках гомосексуалиста обозначает яркий и недвусмысленный фаллический символ. В свою очередь, поведение Галкина также характерно. Пародист постоянно уходил от прямого отрицания своей гомосексуальности. Напротив, он подчеркивал, что ему нечего стыдится, потому как, все, что он делает, он делает хорошо. Здесь также прослеживается ответный призыв. Серия ссор и оскорблений произошла осенью прошлого года, а затем вроде бы утихла. Это может означать то, что Галкин и Панин пришли к взаимному согласию.