Жанна Фриске начнет мстить родственникам за разворованные деньги – экстрасенсы

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Душа певицы, по мнению ясновидящей, не может успокоиться на том свете из-за растраты 22 млн рублей, выделенных «Русфондом» ее родственниками. Больше всего Фриске злится из-за того, что долг лег и на ее малолетнего сына Платона, который едва не лишился части наследства из-за жадной семьи.

Экстрасенсы поголовно начали снова говорить о Жанне Фриске, душа которой начала приходить во время спиритических сеансов. Ясновидящие утверждают, что певица не может обрести покой, поскольку ее отягощает и раздражает ситуация, которая тянется уже практически три года.

Жанне обидно, что родственники воспользовались ее предсмертным положением, и наплевали на моральные принципы. Она будет добиваться того, чтобы все участники данной истории были наказаны и получили по заслугам.

«Невинные» родственники Фриске, в частности, мать и отец не могли все это время отчитаться, куда делись со счетов 22 млн рублей, которые перечислили телезрители на помощь Жанне со всей России. Они смогли доказать только целевое использование средств 3-х миллионов, а остальная сумма будто и вовсе растворилась.

Изначально суд постановил, что долг отца и матери Фриске должен будет выплачивать и малолетний Платон, который Жанну даже и не помнит – певица находилась на грани жизни и смерти, когда ребенок был еще совсем мал.

Несмотря на добрый характер Жанны Фриске, она начнет мстить родственникам за разворованные деньги, поскольку от их действий пострадал Платон и любимый человек Дмитрий Шепелев, которого певица считает до сих пор единственным преданным ей спутником. Отец и мать Жанны осквернили ее имя, имя ее супруга, а теперь их самих ждет расплата – как утверждают экстрасенсы, и первым пострадает отец артистки из-за своей алчности.

Также Жанна не может уняться из-за того, что родителям она была нужна при жизни только ради денег и наследства. Родственники экс-солистки «Блестящих», по словам ясновидящих, пытались за счет украденных денег сделать из Натальи Фриске «Жанну №2», чтобы также продолжать «зарабатывать». Но Наталья не обладает такой харизмой, как Жанна, и ее попытки ворваться в шоубизнес провалились, вместе с пропавшими деньгами, которые были в нее вложены.

Медиумы уверены, что проклятие Жанны Фриске будет настигать всех обидчиков ее «близких людей» по очереди: под удар первым попадет Владимир Копылов, который в скором времени должен будет перенести шунтирование на сердце, второй станет мать – Ольга Копылова, которая якобы постоянно подстрекала главу семейства на незаконные махинации со средствами «Русфонда».

А вот сестру, Наталью, Жанна пожалеет, по словам экстрасенсов, больше всего – ее не настигнут болезни, как родителей, но она будет несчастлива в личной жизни и карьере.

Успокоится душа Фриске только в том случае, когда все ее наследство, за исключением доли Платона, будет передано в руки благотворительных организаций, а алчные родственники осознают свою вину и искренне покаются перед ней на могиле. Жанна призывает их с того света не использовать Платона ради наживы в телешоу, поскольку она, как мать, сделает все, чтобы стереть их с лица земли.