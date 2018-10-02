«Хуже Волочковой!»: Алёна Водонаева взбесила фанатов демонстрацией ягодиц

Сегодня, 11:44

36-летняя Алёна Водонаева позарилась на сомнительную славу Анастасии Волочковой и аткже стала демонстрировать в Сети голые участки своего тела, чем и взбесила фанатов.

Алёна Водонаева разозлила пользователей сети Instagram, когда в очередном посту стала показывать свои оголенные ягодицы. Поклонники посчитали такое поведение является недопустимым для приличной женщины, которая также имеет мужа и сына. Также фанатов заявили, что Водонаева пошла по стопам Анастасии Волочковой, которая также регулярно хвастается в Сети голым телом.

«Слава Анастасии Волочковой, явно не дает Алене покоя», «У вас явно с головой плохо», «Хуже Волочковой уже стала, к чему тут её голые ягодицы??», «Провокаторша, ужасное фото», «Алена, ну как вам не стыдно? Очень дешевой стала!», «Не понятно...что за инсталляция...пионы и попа Алены», «Сына жаль её», - заявили возмущенные фолловеры Водонаевой.