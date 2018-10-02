«Жена оплатит»: Гоген Солнцев исполнит мечту и сделает пластическую операцию

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Известный шоумен и любитель пожилых женщин Гоген Солнцев давно жаловался на своей страничке в социальной сети на то, что у него не хватает денег на хирургическое улучшение своей внешности.

Теперь Солнцев исполнит свою мечту и сделает пластическую операцию, потому как жена оплатит дорогостоящее хирургическое вмешательство. Поклонники Гогена в недоумении по двум причинам. Во-первых, зачем 37-летнему мужчине пластика, ведь, по общему мнению фолловеров, шоумен и так красавчик, каких поискать.

Во-вторых, кто оплатит медицинские услуги, если 63-летняя супруга после сообщения о том, что ее прооперировали пластические хирурги, бесследно пропала. Вот уже больше месяца о женщине ничего не слышно. Один раз она мелькнула в телеэфире, да и то, с наглухо завязанным лицом. Хейтеры поговаривают, что женщины уже нет больше на этом свете.

Тем не менее, Солнцев уже опубликовал свое фото с операционного стола. Выглядит все ужасающе, посиневшие, опухшие глаза и окровавленная салфетка на переднем плане. Какую именно часть своего лица он улучшает, Солнцев не уточняет. Поклонники пишут в беспокойстве, что зря он затеял пластику. Неизвестно во что превратится после операции его и так красивое лицо.