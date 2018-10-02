Скандал на MusicBox: Лолита Милявская послала в «пешее эротическое» представителей РМГ

Сегодня, 10:28

«Русская медиагруппа» приложила все усилия, чтобы сорвать концерт телеканала MusicBox в Crocus City Hall. И ей это почти удалось – артисты поголовно начали отказываться от выступлений за несколько дней до премии.

Лолита Милявская послала в «пешее эротическое путешествие» представителей РМГ, и заявила, что не боится гнета конкурентов MusicBox. Она поддержала организаторов премии, которые, по словам певицы, пролили немало слез, узнав, что все под угрозой срыва. Она решила приехать, поскольку всегда выступает за справедливость, и к тому же, была указана в афишах.

Оказалось, что свою «грязную» работу сделали телеканал RU.TV и «Русское радио», которые специально обзванивали артистов, угрожая им «черным списком» и снятию номинации в «Золотом граммофоне», в случае, если они будут выступать на премии MusicBox. Многие действительно побоялись, и отказались. В этот список вошли: Ани Лорак, Дима Билан, Светлана Лобода, Зара, Стас Михайлов, Диана Арбенина и другие.

Стоит отметить, что на удивление, певица Ольга Бузова и исполнитель Эмин Агаларов приехали на выступление, несмотря на поступившие угрозы. По всей видимости, страха быть исключенными из трансляций у артистов нет, поскольку их отсутствие может повредить исключительно каналу, и РМГ в том числе.