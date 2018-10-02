«Постарела на 30 лет»: Настя Каменских ужаснула поклонников внешним видом

Сегодня, 09:50

Подписчики 31-летней Насти Каменских в Instagram были разочарованы, когда увидели резко постаревшую артистку.

Пользователей Сети ужаснула своим внешним видом украинская певица Настя Каменских, которая за последнее время значительно сдала позиции. Новую фотографию не оценили поклонники певицы, которые посчитали, что Каменских стала выглядеть намного старше своего паспортного возраста. Многие фолловеры связывают увядающую внешность с похудением певицы, которая смогла избавиться от 20 килограммов лишнего веса.

«Постарела на 30 лет», - заявили в комментариях хейтеры. Однако преданные поклонники заступили за Каменских и заявили, что Настю состарил просто неудачный макияж и неправильное освещение на фото.