Дочь Глаголевой поделилась уникальными снимками матери

Сегодня, 09:29

Анна Нахапетова подписала фото-презентацию как «Солнечная Вера».

Известная балерина, дочь Веры Глаголевой, поделилась уникальными снимками матери в честь Дня Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Таким образом артистка поздравила всех подписчиков, с теплом вспомнив о своем родном человеке.

На фото Вера Глаголева изображена в основном со своей семьей, также добавлены снимки из молодых лет. На несколько кадров попала и Анастасия Шубская, которая сделала бабушкой актрису уже после смерти.

Подписчики с грустью сожалеют, что Глаголева ушла из жизни. Они с теплом вспоминают фильмы с ее участием, и называют настоящим талантом.

Напомним, подруга Глаголевой, Елена Валюшкина рассказала, что режиссера сгубило предательство любимого человека. Она сама поднимала детей на ноги, тяжело работала, и постоянно носила в себе ту душевную боль, которую причинил близкий человек. На фоне общих переживаний, ее организм мог ослабеть, а масла в огонь добавил сложный рабочий график – она буквально жила на съемочной площадке.