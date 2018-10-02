«Плагиат чистой воды»: В сети Бузову обвинили в «воровстве» клипа Анны Плетневой

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Поводом для обвинения стал новый клип на песню «Принимай меня» Ольги Бузовой, в котором певица «скатала» сценарий с «Белой метели».

«Она даже не может придумать что-то свое, плагиат чистой воды», - считают в сети. Поклонники певицы жестко раскритиковали новый клип на песню.

В своем клипе Анна Плетнева превратилась в Снежную Королеву и обратила в лед всех окруженных ей людей. Мотив песни и подача певицы, а так же сама задумка клипа отразилась и в новом клипе поп-дивы Бузовой. Белое, словно свадебное платье, корона и даже «волшебная палочка», белые стены и снежинки - в сети к Ольге обратились поклонники и попросили сменить и режиссера и продюсера.

«По-старой схеме» и «сэкономила» - язвят подписчики звезды.

Соцсети буквально «взорвались» комментариями о «воровстве». Конечно же в сети не могли не отметить и вокальные данные ведущей скандального телепроекта - «пусть уже уходит с Дома-2 и поет на всю катушку». Стоит отметить, что певицу Анну Плетневу из группы «Винтаж» пользователи сети назвали талантливой певицей и хорошей мамой.

Они отмечают, что Ольга этим похвастаться не может - «фанерный голос, одинокая и несчастная».

«Шла бы Оля обратно в Дом-2, там она супер клипы и снимет, а на большую сцену ей рано», - закончили свою полемику пользователи Instagram.

В сети нашлись и заступники Бузовой, которые рьяно отстаивали новый клип и уверяли, что она «талант и трудоголик».