«Плагиат чистой воды»: В сети Бузову обвинили в «воровстве» клипа Анны Плетневой

Поводом для обвинения стал новый клип на песню «Принимай меня» Ольги Бузовой, в котором певица «скатала» сценарий с «Белой метели».
В своем клипе Анна Плетнева превратилась в Снежную Королеву и обратила в лед всех окруженных ей людей. Мотив песни и подача певицы, а так же сама задумка клипа отразилась и в новом клипе поп-дивы Бузовой. Белое, словно свадебное платье, корона и даже «волшебная палочка», белые стены и снежинки - в сети к Ольге обратились поклонники и попросили сменить и режиссера и продюсера.
Соцсети буквально «взорвались» комментариями о «воровстве». Конечно же в сети не могли не отметить и вокальные данные ведущей скандального телепроекта - «пусть уже уходит с Дома-2 и поет на всю катушку». Стоит отметить, что певицу Анну Плетневу из группы «Винтаж» пользователи сети назвали талантливой певицей и хорошей мамой.
Они отмечают, что Ольга этим похвастаться не может - «фанерный голос, одинокая и несчастная».