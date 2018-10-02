«Наша эстрада – голубой эскадрон»: Гей-проклятие погубило гетеросексуала Кобзона – медиум

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Открытая ненависть Иосифа Давыдовича к сексуальным меньшинствам дала мощнейшую ответную реакцию, негативно сказавшуюся на его здоровье, считает экстрасенс.

Народный артист СССР был яростным противником однополых браков, инициируя принятие «антигейских» законов в России. Природа неспроста разделила людей на два пола, поэтому не нужно вмешиваться в ее планы и менять сексуальную ориентацию, говорил Кобзон.

Свидетелем гомосексуализма мэтр впервые стал в Афганистане. Приехав выступать в «горячую точку» под свистом пуль, певец стал свидетелем полового акта своего танцора с офицером армии СССР. Шокированный Иосиф Давыдович ударил обоих геев, прокляв всех мужчин-представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позднее Народный артист Союза позволил себе раскритиковать коллег по шоу-бизнесу, 60% из которых якобы предпочитали «себе подобных».

«Наша эстрада – голубой эскадрон. Я не понимаю, как можно променять женское тело на мужской…», - сказал певец в одном из интервью.

Как известно, любой негатив дает ответную реакцию. В случае Кобзона вся страна услышала целое проклятие в адрес тысяч представителей сексуальных меньшинств, которые считали своим долгом отомстить Иосифу Давыдовичу, убежден медиум. Видя в Народном артисте СССР главную угрозу для легализации однополых браков в России и постоянно слушая гадости о себе, гомосексуалисты дали мощнейшую ответную реакцию, не оставившую шансов неосмотрительному певцу. Раскаяние и публичное извинение могли исправить ситуацию, однако мэтр был непреклонен перед своими принципами, поэтому гей-проклятие погубило гетеросексуала Кобзона, убежден ясновидящий.

В доказательство своих слов медиум привел еще один пример, когда звезда осознанно сформировала вокруг себя армию ненавистников, буквально высасывающую жизненные силы. Сейчас из-за острого языка и жесткого нрава страдает Алла Пугачева, сломавшая десятки жизней и судеб на эстраде. Примадонна потопила всех неприятелей, ни разу не попросив прощения, теперь ее терзает больное сердце.