Юлия Ковальчук поздравила Алексея Чумакова с 5-й годовщиной свадьбы

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Пара празднует деревянную свадьбу, но, по словам Ковальчук, они вместе с Чумаковым уже 11 лет.

Певица Юлия Ковальчук поздравила своего мужа и коллегу Алексея Чумакова с 5-й годовщиной свадьбы. Отметим, что пара скрыла свое бракосочетание и свадьбу: расписавшись в Москве без свидетелей, молодые люди решили устроить тихий праздник любви в солнечной Испании.

Ковальчук написала нежные слова поздравления своему супругу, уточнив, что все это время она живет будто вне времени и пространства. А поклонники пары поддержали Юлию, и пожелали многих прожитых безоблачных дней рядом друг с другом. Также фанаты считают, что Ковальчук и Чумаков – самая крепкая и достойная пара современного шоубизнеса, и советуют другим звездам брать с них пример.