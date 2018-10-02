«Модный тренд»: 53-летняя Ирина Безрукова намекнула на свою беременность

Сегодня, 08:10

Поклонники Ирины Безруковой вот уже три года внимательно следят за ее личной жизнью после развода с Сергеем, поэтому сразу отметили необычный образ, в котором актриса появилась на ежегодной церемонии MusicBox.

Видимо продолжая модный ныне в среде звезд отечественного шоу-бизнеса тренд, 53-летняя Безрукова намекнула на свою беременность свободным покроем вечернего ансамбля. Слухи были подогреты светскими репортерами, которые в один голос утверждают, что живот актрисы заметно округлился. Сама Ирина загадочно молчит и не отвечает на многочисленные вопросы поклонников. После трагической смерти единственного сына, актриса предпочитает не затрагивать эту тему.

Безрукова по-прежнему является идеалом для сторонников здорового образа жизни. Она много работает, а отдыхает, по ее признанию, только в тренажерном зале. Кстати, летом Ирина потрясла подписчиков своей фигурой в открытом бикини. Друзья продолжают подыскивать актрисе достойного партнера, однако Безрукова заявляет, что у нее не хватает времени для кастингов потенциальных женихов. Актриса свободна и, как она утверждает, вполне счастлива.