«Спалился»: В сети «прознали», кто стал победителем проекта «Замуж за Бузову»

Сегодня, 07:29

Один из трех фаворитов Ольги Бузовой выложил видео на свою страницу в соцсеть, которое все поставило на свои места

Вчера на премии телеканала «Russian musicbox» Ольга Бузова выиграла в двух номинациях - «Digital хит рунета» за песню «Wi Fi» и «Креатив года» на трек «Чемпион». Кто бы мог подумать, кто поддержит ее в этой победе — это новый мужчина Денис Лебедев.

«Спалился» в Instagram Денис, выложив Stories с выступления Ольги Бузовой на премии телеканала. Вскоре он быстро ретировался и удалил через полчаса после опубликования. Зоркий глаз поклонников звезды все же успел «прознал» - Лебедев сидел в первых рядах в своем любимом голубом смокинге и вел видеосъемку.

На фотографии видно, как Ольга выходит на сцену, вставая с кресла «рядом с любимым». Стоит напомнить, что в проекте «Замуж за Бузову» после того, как ушел долларовый миллионер Евгений Назаров — остались трое участников — Денис Лебедев, Александр Гринев и Сергей Зеленский.

Продолжение... «Плагиат чистой воды»: В сети Бузову обвинили в «воровстве» клипа Анны Плетневой Поводом для обвинения стал новый клип на песню «Принимай меня» Ольги Бузовой, в котором певица «скатала» сценарий с «Белой метели» До некоторого времени телезрители считали, что главным фаворитом на сердце Ольги является Александр Гринев. Своим поведением, равнодушием и манерой «жаловаться» молодой человек оттолкнул Ольгу Бузову. В соцсети предсказали, что в предпоследней серии Гринев все же уйдет, но уже сам, чтобы не быть униженным. На протяжении всего проекта «сыровар» Денис Лебедев только радовал Ольгу, не отходя не на шаг, чем и добился расположения певицы.

В 6 серии она уже в открытую говорит о том, что так хорошо как с Денисом ей уже давно не было. Он внушает доверие и она верит в его искренние чувства. Эмоции пары не заставили себя ждать и уже сейчас, спустя время, можно совершенно сказать — Ольга Бузова сделала свой выбор. Победителем проекта «Замуж за Бузову» стал Денис Лебедев.