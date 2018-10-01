Анна Грачевская затмила Волочкову своим шпагатом

Вчера, 22:38

Грачевская является бывшей супругой Бориса Грачевского, создателя знаменитого «Ералаш». Анна очень любит привлекать к себе внимание, что и сделала на недавней музыкальной премии.

На красной дорожке Анна Грачевская решила выделиться среди всех гостей и села шпагат, которым затмила даже Волочкову. А все благодаря ее необычному платью, которое было уж слишком прозрачным и откровенным. Самое удивительное, что Грачевская пришла на музыкальную премию не надев нижнее белье, что сразу же подчеркнули все, кто там находился.

Шпагат эпатажной дамы обсуждали все почти весь вечер. А самой Анне Грачевской судя по всему, это доставило лишь удовольствие, ведь она как раз и добивалась того, чтобы стать центром внимания.

Неизвестно, зачем некоторым знаменитостям в попытках получить внимание настолько сильно портить себе репутацию, ведь ни к чему хорошему это не приведет.