Алла Пугачева удивила фанатов мини-юбкой

Вчера, 22:20

Звезды эстрады любят показывать своим фанатам необычные для себя образы, однако в этот раз, внешний вид Примадонны уж слишком расходился с ее обычным стилем.

1 октября Максим Галкин выложил на своей официальной странице в Instagram новое фото, с помощью которого Алла Пугачева и удивила своих фанатов. На фото Примадонна пытается выглядеть молодежно, и в целом, у нее это выходит, однако больше всего подписчиков удивила ее мини-юбка, которая ну уж слишком странно выглядит на Пугачевой.

Сам же Максим Галкин подписал этот пост так: «Моя красотка на репетицию собралась!».

Данное фото набрало множество лестных комментариев, подобных этому: «Алла Борисовна на протяжении многих лет шикарно выглядит. Не имеет значения ее возраст и возраст мужчины который ей восхищается, главное что это искренне и от души!! Побольше радости вашей семье».

И все же, хоть и слишком непривычно видеть Примадонну в таком образе, но хорошо, что Алла Борисовна Пугачева пытается следить за модой и хорошо выглядеть.