«Разгневанный дух»: Травести из Краснодара может заболеть из-за проклятия Фриске - медиум

Вчера, 21:49

Популярная певица настоятельно просила устами медиума не тревожить ее душу исполнением песен, принадлежащих ей при жизни. Однако, российская травести не вняла предупреждениям.

Недавно медиум связалась с духом певицы Жанны Фриске и выяснила, что та запретила исполнять свои песни, так как не желает, чтобы на ее горе наживались и пытались хотя как-то вызвать у ее поклонников ужасное чувство, связанное со скорбью по утраченному таланту и любимой артистке. Она заявила, что погубит каждого, кто попытается хоть как-то посягнуть на ее прижизненную славу.

Однако, травести из Краснодара не послушалась предупреждения и теперь, по мнению медиума, может заболеть из-за проклятия Фриске за исполнение под фонограмму песни «La La La». Разгневанный дух теперь будет преследовать Мисс Вагошу, именно так зовут нарушительницу воли покойной певицы, на каждом жизненном этапе и тщательно следить за тем, как живет и чем промышляет травести-дива.

Мисс Вагоша на самом деле является молодым человеком, который был рожден в городе Ереван в 1980 году. В 12-летнем возрасте оказался в России и сейчас работает в одном из ночных клубов Краснодара, в котором и была исполнена знаменитая песня.

По словам травести, она пришла к этому, когда пародировала Шуру на одном из фестивалей и с того момента пристрастилась к такой деятельности. При этом Ваго (настоящее имя) не собирается проводить операцию по коррекции пола и заявил, что его вполне устраивает, что он парень.

Впрочем, по словам спиритологов, Жанне абсолютно неважен пол наживающегося на ее горе человека. Ранее покойная певица заявила, что способна погубить карьеру даже собственных родственников, так как они до сих пор занимаются черным пиаром, за исключением любимого мужа Дмитрия Шепелева, чем разочаровали и расстроили ее в загробном мире.