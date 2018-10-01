Экстрасенс раскрыл тайну смерти Илоны Новоселовой

Вчера, 20:45

Несмотря на заверения полиции о том, что ведьма погибла в результате несчастного случая, ее дар должен был помочь магу предвидеть трагедию, а следовательно к ее гибели причастны высшие силы, считают поклонники.

С талантливой ведьмой Илоной Новоселовой общественность столкнулась на телешоу «Битва экстрасенсов». Яркая брюнетка запомнилась резкими выпадами против скептиков и непредсказуемым поведением, невероятными сверхспособностями, а также своей необычайной судьбой, ведь Илона смело рассказала, что она - трансвестит .

У потомственной ведьмы, как она себя называла, появилось множество поклонников. Она лихо проходила все испытания, и стала одной из самых сильных и ярких участниц шоу, а потому скоропостижная смерть экстрасенса в столь раннем возрасте и при загадочных обстоятельствах стала шоком для поклонников.

Трагедия произошла 13 июня 2017 года: Илона Новоселова сорвалась с балкона собственной квартиры на 6-м этаже дома, расположенного шоссе Энтузиастов, где она последние два года проживала со своим избранником, черным магом Артемом Бесовым. Полицейские после осмотра места происшествия заключили, что смерть экстрасенса - несчастный случай, якобы она будучи в состоянии алкогольного опьянения случайно упала с ограждения балкона, куда залезла, чтобы напугать своего избранника.

Ее коллеги, а по совместительству и близкие знакомые сообщили, что Илона несколько месяцев пребывала в глубокой депрессии после травли, которую ей устроили СМИ из-за ее прошлого. Однако сильный человек, к тому же ведьма не могла так просто сдаться, и должна была предвидеть свою гибель, однако этого не произошло, из-за чего возникли предположения, что это «бесы ее столкнули».

Через год после гибели ведьмы с ее душой смог связаться экстрасенс, который в ходе общение раскрыл тайну смерти женщины. По словам души Илоны Новоселовой, она страдала от заболевания мозга, о котором знала. Ее смерть произошла внезапно, и к этому причастны высшие силы. Илона была черным магом, черпала свои силы из темного источника, и за 30 лет жизни выполнила свою миссию на земле.

Чтобы восстановить баланс добра и зла, высшие силы забрали ее в другой мир, оставив на земле лишь ее копию. Она ушла вниз, и сейчас пребывает на 6-м уровне снизу из семи имеющихся, что в очередной раз подтверждает ее невероятно темную энергетику. Сейчас копия ведьмы поддерживает серое (нейтральное) на земле, помогая поддерживать энергетический баланс.