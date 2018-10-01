«Выиграет Денис»: Хитрый и обольстительный сыровар получит главный приз шоу - поклонники

Вчера, 21:17

Денис Лебедев нацелен на получение не только двух миллионов, а и всего имущества Бузовой, уверены фанаты проекта. Они считают, что Ольге необходимо быть осторожнее с уж слишком любезным участником.

Поклонники программы «Замуж за Бузову» утверждают, что Денис Лебедев, самый «милый и любезный» участник проекта на самом деле просто талантливый актер и Ольга в самом начале была права по поводу него, когда сыровар не произвел на нее большого впечатления и она даже не хотела идти с ним на свидание. Впрочем, любая женщина поддастся такому напору и настойчивости.

Денис с завидным упрямством старался привлечь внимание телеведущей, дарил ей цветы, говорил комплименты, которые порой расценивались фанатами, как чересчур грубая и открытая лесть.

Теперь, когда хитрый и обольстительный сыровар по сути остался в тройке финалистов, поклонники озабочены тем, что он получит главный приз шоу. По их мнению, он всего лишь «подлизался» к Ольге за счет отсутствия здравой критики в ее сторону и только лишь негласного обожания. Однако, это не означает, что он действительно безумно влюблен в артистку. На самом деле, считают пользователи соцсетей, он с особым хладнокровием подошел к своему плану завлекания Ольги в свои сети и желает лишь заполучить ее славу и деньги.

«Лицо подлое и не искренние... похож на маньяка», «Невеселый молочник», «Выиграет конечно, Денис, но я этому не обрадуюсь», «Этот мужчина всего-навсего сказал пару ласковых и все - уже самый лучший», «Не доверяю я ему, слишком глаза хитрые», - подозревают сыродела в нечестности поклонники телешоу, заботящиеся о Бузовой.

Все-таки фанаты надеются на здравый разум телеведущей, которая должна увидеть неискренность и жажду наживы в глазах данного участника. Однако, пока Ольга не спешит устранять с проекта якобы ненадежного жениха.