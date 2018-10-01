«Полку блондинок прибыло»: Марина Александрова изменила свою внешность

Вчера, 20:42

Однако, это связано со съёмками актрисы в сериале «Операция «Сатана» лишь наполовину. Большую часть эпизодов в продолжении «Мосгаза» она играет в парике.

В то же время, несмотря на то, что зрители увидят её, как и ранее, брюнеткой, Марина Александрова сообщила, что изменила свою внешность. Таким образом, «полку блондинок прибыло».

Александрова продолжает играть Соню Тимофееву, которая, как и ранее, остаётся брюнеткой. Она предпочитает всё то же каре и чёлку до бровей, как у французской кинозвезды того времени Анук Эме.

Актриса говорит, что ей очень нравятся подобные ретрообразы, являющиеся очень женственными. Однако, её героиня работает под прикрытием. Там она изображает представительницу древнейшей профессии. А та, как раз, блондинка.

Александрова сообщила, что очень рада тому, что зрителям очень полюбился и майор Черкасов (в исполнении Андрея Смолякова), и Соня Тимофеева.

Она к новому сюжету уже повзрослела, возглавив отдел. Помимо того она развелась и вновь стала свободной. Ей предстоит вновь разбираться с личной жизнью.

Артистка надеется, что ей удалось внести в образ Сони новые черты, которые оценят любители этой, практически, саги.

Александрова не стала останавливаться на том, почему именно решила стать блондинкой.