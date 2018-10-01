Лариса Гузеева рассказала о состоянии своей матери

Вчера, 20:33

Сейчас у матери Ларисы Гузеевой есть серьезные проблемы со здоровьем, в связи с которыми она сейчас находится в больнице.

Лариса Гузеева очень обеспокоена состоянием своей матери и, при помощи своей официальной страницы в Instagram рассказала подписчикам о ее состоянии.

На фото, которым поделилась телеведущая видно, что ее мать находится на больничной койке, а по соседству с ней внучка. Обе тянут руки друг к другу, пародирую картину «Сотворение Адама».

«Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим!» - так прокомментировала свой пост Лариса Гузеева.

Лариса Гузеева уже долгое время находится в подавленном состоянии, ведь она очень обеспокоена здоровьем своей 86-летней матери.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что Лариса Гузеева может быть покровителем Ивана Урганта, а дочь Ларисы Гузеевой снова изменила свой имидж.