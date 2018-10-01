Сходство дочери Игоря Николаева с его молодой женой поразило фанатов

Вчера, 19:38

Творческая карьера Игоря Николаева всегда интересовала критиков и искусствоведов, занимавшихся темой перехода советской эстрады к российскому шоу-бизнесу.

Теперь, по прошествии лет, когда все шедевры композитора и исполнителя остались в прошлом, оставшиеся верные поклонники продолжают отслеживать жизненные перипетии своего кумира. Недавно, выложенное на страничке в социальной сети фото стало темой для бурного обсуждения. Сходство дочери Игоря Николаева Юлии с его предыдущей женой Проскуряковой, поразило фанатов. Поклонники начали с ностальгией обсуждать былые деньки, когда Юля, которой уже исполнилось 40 лет, была «совсем крошкой».

Сам Николаев, снявшись с первой дочерью в США, где она и проживает, устремился к родным пенатам. В Москве его ждет молодая жена Юлия Проскурякова, которая, кстати, и выложила фото, а также младшая дочь Вероника.

Кстати, многие непредвзятые пользователи отметили, что вкус Николаева не меняется и все его жены, а также и дети похожи на Наташу Королеву. Впрочем, это лишь выдумки злобных хейтеров.