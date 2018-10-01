«Вдоволь насмеялись»: Адвокат Петросяна намерен оставить ненасытную Степаненко «голой»

Вчера, 19:20

Адвокат и юморист показали шесть папок дел судебного процесса.

Фото «компаньонов» появились одновременно на их страницах в социальных сетях. Адвокат Сергей Жорин и его клиент Евгений Петросян серьёзно нацелены на победу в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко. Напомним, что женщина настаивает на том, чтобы большая половина общего имущества досталась именно ей. К этому имуществу отнесли авторские права, предметы искусства и недвижимость. Однако за клиента вступился Жорин.

Его бывшая супруга, Екатерина Гордон, всегда называла его непробиваемым, и теперь стала понятна причина. На фотографиях Жорина и Петросяна они вместе держат кипу дел судебного процесса. Сам Евгений Ваганович шутит, что скоро у него появится многотомная библиотека. По ощущениям юмориста, развод будет длиться вечно, но его утешает Сергей Жорин.

Он намерен оставить ненасытную жену Петросяна «голой и босой». Количество компромата на Елену Степаненко поражает даже его опытное воображение. За обсуждениями деталей Жорин и Петросян «вдоволь насмеялись» перед очередным слушаньем, уже собрав 6 папок информации в свою пользу. Поклонники артиста желают ему удачи и надеются, что он оставит Степаненко у разбитого корыта. По настроению Евгения Петросяна и его адвоката становится понятно, что им есть, что предоставить судье, чтобы выиграть дело.