Вчера, 18:38

В программе «Андрей Малахов. Прямой Эфир» выясняли отношения певец Александр Серов и Дарья Друзяк, которая является бывшей участницей проекта «Дом-2». Девушка обвиняла певца в жестокости во время интимной связи.

Все началось с сообщения Друзяк, которую якобы похитили люди Александра Серова и закрыли в темном помещении, после чего они собирались отправить девушку на лечение в психбольницу. Все это было вызвано, по словам, бывшей участницы «Дом-2» тем, что она испортила репутацию певцу.

Также недавно был опубликован телефонных звонок Серова и Друзяк, в котором Александр Серов подтвердил интимную связь с Дарьей Друзяк. Во вермя телефонного звонка Дарья приглаша Серова к себе в гости, однако тот пытался упираться и отказывался и, при этом, ставил ей условия, при которых он будет согласен на интим.

Оказалось, что певец недоволен неопытностью девушки в оральном сексе, что он заявил прямо. Еще Серов решил надавить на Друзяк, напомнив ей о работе в эскорте, но девушка назвала это ложью.

Ранее Друзяк уже говорила о предоставлении сексуальных услуг за деньги, в чем по ее словам, девушка кается и считает это ошибкой.

Сейчас многие считают, что Дарья Друзяк просто решила заработать популярности и денег на известном певце. Ведь сейчас все чаще встречаются обвинения от молодых девушек в сексуальных домагательствах со стороны известным певцов, режиссеров и актеров. Чаще всего такие обвинения оказываются ложными, а ответственность за них несет именно тот, кто придумал эту клевету.