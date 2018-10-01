Познер выдал главного виновника трэша на Первом канале - Константин Эрнст

Вчера, 18:59

Абсурдные шоу выходят из-за «лёгкой руки» Константина Эрнста, который в погоне за своим креслом гендиректора будет даже лично отбирать людей для эфира.

Константин Эрнст является генеральным директором Первого канала, то есть самой крупной контролируемой государством телекомпании всей России. Кроме того, под чётким руководством Эрнста выходят самые рейтинговые шоу, концерты и передачи государства. Из-за всего этого назвать должность Константина Львовича обычной попросту нельзя. Некоторые и вовсе считают его неофициальным министром российского правительства.

Недавно же соцсети и вовсе увидели в Константине Эрнсте главного врага всей России. По словам зрителей Первого канала, именно на нём должна лежать ответственность за все скандальные и абсурдные шоу, которые идут годами. Люди считают, что за последние 10-15 лет именно Константин Эрнст очень сильно снижал интеллектуальный уровень России. Такого мнения, кстати, поддерживался и легендарный журналист Леонид Парфенов.

Соцсети считают, что винить ведущих за их шоу не стоит. Люди очень часто ругали Андрея Малахова за его буквально абсурдные сюжеты, в которых разбирались совершенно неважные вещи, разбирались личные трагедии семей, а также происходили звёздные драки. С уходом Малахова с Первого канала конечно же ничего не изменилось. Это доказывает, что ответственность за снижение интеллектуального уровня лежит именно на Эрнсте, ведь он даёт разрешение на выпуск этих шоу в эфир.

Такую теорию также высказывал и Владимир Познер. Он выдал главного виновника всего трэша, который происходит на телевидении. По его словам, Эрнст пускает в эфир Первого канала далеко не всех интересных и актуальных личностей. Дело в том, что Константин Эрнст имеет обязанность отчитываться перед российским правительством, и он прекрасно понимает, что есть люди, которых видеть на Первом канале не хотели бы.

Владимир Познер заявляет, что Константин Львович имеет высокую должность, поэтому многие хотели бы занять его трон, поэтому он вынужден играть в такую игру. К примеру, Познер мог бы взять интервью у Навального, но Эрнст не может рисковать.