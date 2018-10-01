Киркоров все еще любит Пугачеву и желает увести ее из семьи - соцсети

Вчера, 20:54

Измены Галкина, считают фанаты пары Киркорова и Пугачевой, являются отличным поводом для распада семьи и у отечественного поп-короля появится шанс на возвращение себе любви Аллы Борисовны.

Любовный треугольник Киркоров-Пугачева-Галкин уже несколько лет не дает покоя поклонникам. Многие из них считают, что у Филиппа Бедросовича остались чувства к Алле Борисовне и он искренне желает увести ее из семьи. Соцсети предположили, что Киркоров все еще любит Пугачеву и весьма небезосновательно. Ранее поп-король уже не раз утверждал, что сильно сожалеет о том, что не удержал возле себя свою королеву и больше всего хотел бы как-то исправить положение.

«Какой же я дурак! Какая роскошная женщина! Как я мог ее потерять? Не спрашивайте меня. Я законченный эгоист, мальчишка, который просто заигрался со славой. Я обнаглел, свесил ноги. Представь себе, в этом Киркоров. Идиот. Понимаю, что любил и, к сожалению, поступил очень нехорошо. За что поплатился и раскаиваюсь. Но уже поздно», - сокрушается певец.

При это сама Примадонна в одном из своих интервью упоминала о том, что их ситуация напоминает историю Владимира Маяковского и Лили Брик с ее будущим законным мужем. И Киркорову, по всей видимости, в данном контексте отводится роль несчастного поэта, который был вынужден терпеть выходки возлюбленной.

На данный момент фанаты считают, что Филипп Бедросович обязательно вернет женщину всей своей жизни и нацелен именно на это. После расставания со своей супругой, с которой он прожил в браке 11 лет, артист так и не смог найти спутницу жизни. Сейчас он одинок и его отрадой являются дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин.

Новый инфоповод заставил поклонников с новой силой поверить в то, что у Киркорова появился шанс на реванш с Галкиным. Он заключается в том, что Максима заподозрили в изменах по отношению к Алле Борисовне и якобы дети Гарри и Лиза не являются потомками Пугачевой. Фанаты считают, что это очень удобный момент для того, чтобы подставить плечо раненой в сердце певице, однако, пока поклонники лишь ожидают каких-либо шагов и надеются, что Киркоров подоспеет в нужный момент и вернет себе звание супруга самой роскошной и известной женщины страны.