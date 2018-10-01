«Обрекла сама себя»: Жанна Фриске родила ребенка для опровержения слухов о бисексуальности – соцсети

Вчера, 17:32

Поклонники певицы Фриске считают, что именно страх раскрытия своей нетрадиционной ориентации подтолкнул ее на ЭКО, которое могло спровоцировать быстроразвивающуюся онкологию.

О том, что Жанна Фриске неравнодушна как к мужчинам, так и к женщинам, говорил еще в 2012 году Отар Кушинашвили. Поскольку певица проживала практически все время на территории России, где и была выстроена ее карьера, новость о ее нетрадиционных сексуальных предпочтениях могла полностью разрушить карьеру Жанны. Юзеры считают, что артистку долгое время не беспокоило отсутствие наследника, но когда на нее посыпался шквал негатива и сплетен, она пришла к выводу, что пора с этим потоком закончить.

Жанне Фриске приписывали роман с бывшими солистками «Блестящих» - Анной Семенович и Юлией Ковальчук, которые якобы «согревали певицу во время холодных гастролей». Затем ее неоднократно замечали в компании с танцовщицей Светой Кузиной и мужеподобной Юлией Санчес, которая имела репутацию женщины нетрадиционной ориентации.

Даже певица сама в интервью никогда не отрицала того, что испытывает чувства как мужчинам, так и к женщинам, при этом Жанна подмечала, что «не всегда такие отношения заканчиваются сексом». Ее близкая подруга однажды в интервью проговорилась, что Фриске находит утешение среди женского пола, поскольку ей практически никогда не везет с мужчинами.

К слову, по некоторым данным, Жанна Фриске буквально обрекла сама себя на смерть, когда родила ребенка. Некоторые медики считают, что певица могла согласиться на ЭКО, которое в некоторых случаях может спровоцировать рост раковых клеток из-за блокировки работы гипофиза. По всей видимости, у Фриске были определенные проблемы со здоровьем еще до рождения Платона, но ее это не остановило.

Соцсети считают, что Жанна Фриске родила ребенка от Дмитрия Шепелева ради отведения слухов о бисексуальности, поскольку знала, что ее карьера закончится, если все узнают правду. Став мамой, о ней стали говорить, как об истинной женщине, которая смогла продолжить свой род. Пользователи теперь утверждают, что на тот момент о ее бисексуальных наклонностях сразу все забыли – задумка Фриске удалась, но, видимо, слишком высокую цену ей пришлось за это заплатить.

Юзеры сетуют, что им очень жаль, что Жанна не дожила до этого момента – нетрадиционная ориентация, которая еще пару лет считалась запретной темой, стала нормальным явлением в российском шоубизнесе. Так называемых «геев» и «лесбиянок» больше не оскорбляют, оставляя им делать самостоятельный жизненный выбор. А поклонники Фриске уверены, что Жанна с того света радуется, что россияне стали терпеливее и толерантнее к тем, кто не может сопротивляться самому себе.