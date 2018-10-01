«Не хочу на пенсию»: Перед смертью Шарль Азнавур жаловался на здоровье – СМИ

Вчера, 16:59

Величайший шансонье в последние годы жизни стал магнитом для болезней.

Об этом он заявлял во многих интервью, сегодня его слова передают французские СМИ. 94-летний Шарль Азнавур умер 1 октября в преддверии своего возвращения на большую сцену. Последний раз с журналистами французский исполнитель армянского происхождения общался недавно – 28 сентября. Уже тогда он постоянно извинялся и вынужден был отрываться от интервью, чтобы принять лекарства.

Как сообщают СМИ, значительное ухудшение здоровья наступило именно в 2018 году. Весной шансонье почувствовал себя плохо и вынужден был отменить несколько концертов. Спустя пару месяцев он сильно ушиб руку. Врачи не были оптимистичны и прогнозировали Шарлю Азнавуру длительное восстановление, исчисляемое месяцами. Но уже вскоре почему-то заявили, что особых опасений здоровье певца не вызывает.

За месяцы до смерти, и до обещанного возвращения на сцену, он неоднократно жаловался на здоровье. Он плохо слышал, почти ничего не видел, жаловался на отвратительную память, но не переставал петь, несмотря на то, что родился с хриплым голосом. Шарль Азнавур не стеснялся своих проблем и заявлял, что не хочет уходить на пенсию: «Ну, уйду я на пенсию, и что я там буду делать? Играть в гольф или теннис и рыбу ловить? Это не для меня…Это отступление – преддверие смерти», - признавалась легенда в беседе. Дожить до своей цели – до 100 лет ему не помогли ни отказ от вредных привычек, ни регулярные занятия плаваньем.