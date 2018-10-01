«Ляйсан уже сняла обручалку»: Брак Павла Воли и Утяшевой может быть в опасности - соцсети

Вчера, 16:39

Утяшева была на съёмках «Танцев» без обручального кольца. В это же время свежих снимков супруги сам Воля уже давно не публиковал.

Резидент шоу Comedy Club Павел Воля и его супруга бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева считается одной из самых крепких и стабильных пар российского шоу-бизнеса. Звёзды практически не попадают в скандалы, связанные с изменами, внебрачными детьми и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако, недавно произошёл один из таких случаев.

Соцсети заподозрили, что брак Воли и Утяшевой может быть в настоящей опасности. Дело в том, что женщина опубликовала в своём Instagram фотографию, сделанную на съемках шоу «Танцы». Снимок получится эффектным, и фанаты сразу же по традиции стали нахваливать внешность Ляйсан. Однако, самые внимательные подметили, что она почему-то сняла «обручалку».

Фанаты сразу же решили, что Ляйсан Утяшева уже давно не носит обручальное кольцо. Стоит отметить, что свежих фотографий супруги Павел Воля уже давно не публиковал в Сети. Однако, судя по старым снимкам, Утяшева всегда носила обручальное кольцо, а на съёмках «Танцев» почему-то его сняла.

Стоит отметить, что во время съёмок «Танцев» Ляйсан упрекнула одну из замужних участниц, что та была без обручального кольца, хотя и сама отличилась точно также.