«Я обречена остаться одной»: Вайкуле дважды отказалась от своих детей и предпочла им карьеру

Вчера, 20:35

Певица сожалеет об упущенном шансе на продолжение рода и считает, что теперь наказана одиночеством за грех, который совершила.

За всю свою 61-летнюю жизнь Лайма Вайкуле пережила многое, в том числе и потери близких ей людей. Однако, за две погубленные ею жизни, по ее словам, певица будет винить себя до конца своих дней. Впервые она забеременела, когда находилось еще в самом начале своего творческого пути. Тогда Вайкуле была убеждена, что дети у нее еще обязательно будут, ведь она так молода. Именно поэтому она без раздумий отправилась на операционный стол и совершила первый в своей жизни аборт. Когда артистке удалось забеременеть во второй раз, ее гражданский муж Андрей убедил Лайму в том, что нельзя отказываться от мира шоу-бизнеса, даже на время, на этапе пика расцвета своей популярности, да и ребенок еще непременно будет, и женщина снова легла под нож, чтобы избавиться от нежелательного на данный момент малыша.

Однако, как оказалось, больше Вайкуле было не суждено стать матерью и те две попытки, которые она упустила ради растущей популярности, были единственным шансом оставить потомство. Певица очень сожалеет, что дважды отказалась от своих детей и предпочла им карьеру, но духовник запретил ей брать малыша из приюта и воспитывать его. По мнению священника, это не является выходом в данной ситуации и певица обязана самостоятельно искупить свой грех.

«Я обречена остаться одной! Это - мне наказание Господне!», - с сожалением признает Вайкуле.

Аборт является достаточно щекотливой темой для многих людей, так как в этом случае у социума расходятся мнения. Одни уверены, что это детоубийство, а другие утверждают, что сгусток клеток на начальном этапе нельзя назвать вообще живым существом. Впрочем, ученые придерживаются мнения, что это личный выбор каждого и, раз уж женщина решилась на подобный шаг, то на данном этапе беременность либо угрожает ее жизни и здоровью, либо она не сможет ничего дать будущему ребенку и не желает обрекать его на бедную и несчастную жизнь.