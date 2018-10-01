Ольга Бузова выжила экс-эскортницу из шоу «Дом-2»

Вчера, 16:26

Конфликт Маргарит Овсянниковой с ведущей реалити-шоу вылился в скандальное изгнание за пределы телепроекта.

Неожиданная новость ждала сегодня всех зрителей знаменитой телестройки: одна из самых перспективных и ярких участниц Марго Овсянникова со скандалом вылетела из шоу «Дом-2», и если верить папе девушки, то ее бросили в лесу среди ночи, без денег, да еще и в другой стране.

Позже участница с насыщенным прошлым, которая еще накануне купалась во любви и внимании зрителей призналась в своем Instagram, что более не является участницей, так как на очередном голосовании неожиданно все ребята проголосовали против нее.

Она уверена, что ее недавний конфликт с ведущей проекта Ольгой Бузовой имеет к ее уходу прямое отношение.

Опечаленная девушка призналась, что она действительно поссорилась с ведущей, но зрители этого не увидят, так как Бузова попросила вырезать этот дискредитирующий ее эпизод, а затем попросту выжила экс-эскортницу из шоу.

Омрачает девушку тот факт, что ее возлюбленный Артем Сорока, с которым ее связывали практически идеальные отношения, улетел на Сейшельские острова и сейчас не намерен вернуться обратно в Подмосковье.

Также экс-эскортница не исключает, что именно Артем подговорил Бузову, Орлову и Кадони, чтобы его отправили на Остров, намеренно подвергнув ее риску, так как желал избавиться от надоевшей возлюбленной: «Сейчас он клянется мне в вечной любви, но его брат говорит, что Артем собирается продолжать участвовать в конкурсе «Человек года». Вроде как потом он собирается взять отпуск на неделю и провести его со мной, но меня это не устраивает».

Неожиданное изгнание полностью исказила все планы Овсянниковой, ведь она не собиралась уходить, и чем сейчас заняться не представляет. Тем не менее она заверила, что к прежнему образу жизни и способу заработка возвращаться не собирается, и попытается за счет приобретенной популярности построить карьеру в шоу-бизнесе.