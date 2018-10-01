«От мужа по ребенку»: Дети Пугачевой Гарри и Лиза зачаты от разных отцов – соцсети

Вчера, 17:57

Пользователей Сети давно смущает, что дочь Примадонны, Лиза Галкина похожа на отца, а сын Гарри не имеет с Максимом ничего общего. Поклонники артистов предположили, что биологическим отцом сына Пугачевой может быть ее бывший супруг Филипп Киркоров.

Соцсети уже который месяц подряд не умолкают: подросшие близнецы Максима Галкина и Аллы Пугачевой совсем не похожи друг на друга. И если же Лиза Галкина еще похожа на своего звездного папу-комика, то сын Гарри сходством с Максимом похвастаться не может. Внимательные подписчики мужа Пугачевой заметили, что Гарри уж сильно подозрительно похож на бывшего мужа Аллы Борисовны, Филиппа Бедросовича Киркорова.

Юзеры пришли к выводу, что современные методы оплодотворения позволяют делать то, что невозможно при естественном оплодотворении – иметь разнояйцевых близнецов от разных мужчин. Не может не бросаться в глаза тот факт, что Киркоров также стал отцом благодаря суррогатной матери и современному методу ЭКО в 2011 дочери Аллы-Виктории – в честь матери и Пугачевой, а уже в 2012 году на свет появился его сын Мартин-Кристин.

Буквально через год после рождения Мартина-Кристина дети появляются у Пугачевой и Галкина при помощи суррогатной матери, поскольку возраст Примаданны не позволял ей родить самостоятельно. Если же несхожесть Гарри с официальным отцом изначально была не так очевидна, то сейчас, по мнению пользователей, правду скрыть уже практически невозможно – Гарри является маленькой копией поп-короля российского шоубизнеса.

Злопыхатели подозревают, что Примадонна, не успев обзавестись детьми во время брака с Киркоровым, возжелала воплотить упущенную возможность в реальность. Это косвенно подтверждается тем, что Пугачева захотела сразу двоих детей, якобы «от мужа по ребенку».

Слух о том, что Гарри и Лиза Галкины могли быть зачаты от разных отцов, подогревают и медики, утверждая, что такое вполне реально. Научный прогресс дошел до того, что врачи могут даже оставлять «нужный» пол ребенка, как это было с Бейонсе и Джей Зи во время последней беременности. Алла Борисовна своим материальным состоянием уступает не намного американской диве, поэтому могла, по мнению соцсетей, возжелать и такой каприз.

Поклонники пары Галкина и Пугачевой все же надеются, что звезды не сошли с ума, взяв в качестве донора биологический материал Киркорова «на память». Максим Галкин, конечно же, пытается отшучиваться на тему отцовства Гарри, склоняя поклонников к тому, что он сам похож на Киркорова, но подписчики видят в этом «замыливание глаз» для того, чтобы никто не смог узнать правду.