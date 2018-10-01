Воля воплотился в образ «бабы Паши» и передал привет Лагутенко

Вчера, 16:14

Павел Воля планирует провести масштабные гастроли во Владивостоке. Для этого он решил передать привет знаменитому жителю города.

Знаменитый резидент Comedy Club отправился во Владивосток, где у Павла Воли вот-вот должны начаться масштабные гастроли по региону. Для того что бы набраться энергии артист решил посетить интересные места и побывать в бухте Лазурной, которую местные жители называют старым названием Шамора. Коррективы не внесла даже плохая погода, Воля взобрался на один из холмов, где решил записать видео обращение к своим фанатам.

Звезда, что бы не простудиться, оделась потеплее и предстала перед поклонниками в образе «бабы Паши» - в черном платке и виниловом пальто. В кадре он показал красоту Лазурной бухты, ее панораму, а также напомнил, что именно Илья Лагутенко прославил ее. Напомним, что у группы «Мумий Тролль» был альбом под названием «Шамора». Комик передал музыканту привет и сообщил, что сейчас на улице сильный ветер и всего 14 градусов.

Пока Воля на гастролях, его супруга Лейсан Утяшева напугала фанатов пары тем, что вышла в свет без обручального кольца. Поклонники, привыкшие к тому, что у их любимцев идеальный брак, переполошились и стали пытаться выяснить, что же происходит в звездной семье и не надумала ли гимнастка разводиться, пока муж в отъезде.