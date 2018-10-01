«Порча на смерть»: Жанна Фриске ушла из жизни из-за женатого любовника – таролог

Вчера, 16:17

Инна Инкерман сделала расклад на истинную причину обручившихся болезней и смерти экс-солистки группы «Блестящие» и пришла к выводу, что певица должна была прожить достаточно долгую жизнь. Но ее век, по мнению таролога, сократила связь с несвободным человеком.

Жанну Фриске все запомнили, как лучезарную красавицу, которая покоряла сердце любого мужчины с первого взгляда. Всего в жизни певицы было пять основных романов, не учитывая легких интрижек. Сильный пол готов был сворачивать горы ради Жанны, а она никогда этому не препятствовала. Но в близком окружении умершей поговаривают, что ее нередко тянуло на несвободных мужчин, поэтому на нее постоянно сыпался шквал угроз, оскорблений и проклятий от их супруг.

Это заявление дало почву для размышлений об истинной причине бывшей женщины Дмитрия Шепелева. Таролог Инна Инкерман рассказала, что такая ранняя смерть Жанны Фриске не была заложена при рождении, она сама разгневала судьбу. Оказалось, что виной всему, по мнению эксперта, является порча на смерть, которую сделала недоброжелательница.

Инкерман, глядя на карты, отметила, что Жанна Фриске ушла из жизни из-за женатого любовника, поскольку именно от его жены были посланы сильнейшие проклятия и исходили смертельные ритуалы, после которых практически никто не выживает. Специалист по таро считает, что смерть не забрала бы певицу после незаслуженной порчи, а так, как она умышленно вступила в связь с мужчиной, состоящим в браке, артистка сама навлекла на себя беду.



Безусловно, были и другие факторы, которые подрывали здоровье Жанны Фриске – зависть коллег, злость и ненависть обычных зрителей, которые не могли терпеть славы певицы, безусловно, могли негативно отразиться на ее здоровье. Но особого вреда это бы не принесло – своим зрителям Жанна никогда ничего плохого не сделала, пока ее не склонило на неверный путь.

Продолжение... «Обрекла сама себя»: Жанна Фриске родила ребенка для опровержения слухов о бисексуальности – соцсети Поклонники певицы Фриске считают, что именно страх раскрытия своей нетрадиционной ориентации подтолкнул ее на ЭКО, которое могло спровоцировать быстроразвивающуюся онкологию. Просматривая историю отношений Фриске с мужчинами, несвободным мог быть Алексей Серов, солист группы «Дискотека Авария», который на тот момент готовился к свадьбе с Еленой Фирсовой, от которой у певца родился сын Марк. Фриске вполне могла разбить семью Серова – после развода он даже жил в квартире певицы, подкрепляя слухи об их романе.

Если верить Инкерман, то Фирсова могла воспользоваться таким грязным методом «расправы» с красавицей-соперницей, правда, не знала, что это подействует слишком поздно на Фриске. Скорее всего, на момент смерти бывшая жена Серова не имела никаких обид и интереса к той, которая могла увести у нее супруга.

Тем не менее, фанаты Фриске скорбят за своим кумиром и считают, что она могла быть прощена высшими силами ради воспитания своего сына Платона. Наследник Фриске остался без любящей мамы, но Шепелев, как истинный отец, пытается компенсировать недополученное ребенком внимание, и уже представил ему свою новую любовь.