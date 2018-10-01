Дочь Порошиной и Куценко крутит роман с осетинским режиссером

Вчера, 14:51

Дочка Марии Порошиной и Гоши Куценко, которая также пошла по стопам родителе, пытается наладить свою личную жизнь. Избранником 22-летней актрисы стал Ян Яновский.

Личная жизнь Марии Порошиной активно обсуждается ее поклонниками и недоброжелателями. Известно, что знаменитость сейчас переживает довольно сложный период – она рассталась со своим вторым мужем Ильей Древновым, с которым прожила вместе 17 лет. Актриса родила ему троих дочерей – Серафиму, Глафиру и Аграфену.

Теперь фанаты звездной семьи обсуждают и личную жизнь ее дочери от первого брака Полины, которой уже 22 года и девушка строит успешную актерскую карьеру. Юная звезда закрутила бурный роман с 27-летним осетинским актером и режиссером Яном Яновским. Родители девушки уже познакомились с потенциальным зятем и одобрили выбор дочери. Предполагается, что дело идет к свадьбе, ведь ранее Полина не знакомила Куценко и Порошину со своими бой-френдами.

Известно, что Яновский уже давно живет в Москве, где закончил режиссерский факультет института имени Щепкина. Его первая режиссерская работа была поставлена в театре его родного города Цхинвале. Пара сообщила, что познакомилась у общих друзей.

Напомним, что 44-летняя Порошина все же не спешит становиться бабушкой и ожидает рождения пятого ребенка. Кто стал отцом будущего малыша, актриса тщательно скрывает.